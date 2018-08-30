В Китае обезврежена группа производителей лекарственного контрафакта

Пекин, , 17:22 — REGNUM В восточно-китайской провинции Аньхой обезврежена банда торговцев контрафактными лекарственными препаратами; стоимость подделок из крахмала, которые распространялись по всей стране, оценивается в 20 млн юаней, сообщает 30 августа Синьхуа.

Дело расследовалось с сентября прошлого года, когда в одном из городов провинции обнаружили популярный поддельный препарат. Выяснилось, что, контрафакт производился на подпольном заводе в провинции Хэнань, и помимо этого региона, также завозился для реализации в провинции Хубэй, Шаньдун и Аньхой. В ходе полицейских операций с марта текущего года было изъято огромное количество нелегальной продукции, полуфабрикатов и упаковки; задержано 20 подозреваемых.

Продукцию преступники продавали через популярное мобильное приложение, получая оплату в виде онлайн-переводов. При средней себестоимости единицы контрафакта в 1 юань, за него выручалось от 30 до 100 юаней.