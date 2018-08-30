У берегов Ливии не осталось перевозчиков нелегальных мигрантов

Рим, , 17:16 — REGNUM Испанская неправительственная организация (НПО) La Open Arms прекращает работу по спасению нелегальных мигрантов с лодок в территориальных водах Ливии и их доставке в Евросоюз, сообщает La Stampa в четверг, 30 августа.

Организация намерена сосредоточиться на работе у берегов Испании. Таким образом, между берегами Ливии и Италии ни одно НПО больше не работает.

Представители La Open Arms заявляют, что работать в центральном Средиземноморье, то есть у берегов Италии, более невозможно, потому что на НПО оказывается давление, а Италия и Мальта закрыли свои порты от перевозчиков мигрантов.

К тому же увеличивается поток мигрантов в Испанию, что делает работу у этих берегов вдвойне востребованной. В 2018 году Испания вышла на первое место по числу прибывших нелегальных мигрантов, обогнав и Италию, и Грецию.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.