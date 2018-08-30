В Европе корь бьет рекорды, в основном на Украине — ВОЗ

Женева, Швейцария, , 17:23 — REGNUM За последние полгода зафиксирован рекордный за последнее десятилетие уровень заболеваемости корью в Европе. При этом 56% случаев зафиксированы на Украине, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 20 августа в своем пресс-релизе.

«Больше всего пострадала Украина, где число заболевших превысило 23 тысячи человек, что составляет более половины общего числа инфицированных лиц в масштабах всего европейского региона», — отмечается в пресс-релизе.

Кроме Украины, значительное число заболевших зарегистрировано в Греции, Грузии, Италии, России, Сербии и Франции. Во всех странах наблюдались смертельные случаи. Больше всего от кори умерло в Сербии — 14 человек.

Напомним, на Украине за первое полугодие 2018 года заболели более 41 тыс. человек. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что в этом виновата Россия, чьи интернет-тролли напугали украинцев, убедив их не делать прививки.

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