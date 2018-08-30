В день матча «Ростов» – «Рубин» болельщиков развезут шаттлы

Ростов-на-Дону, , 17:08 — REGNUM В день матча РПЛ между футбольными клубами «Ростов» и «Рубин», который состоится 31 августа на «Ростов Арене», будет организована работа шаттлов. Заказные автобусы развезут болельщиков по двум маршрутам. Об этом сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

В связи с проведением футбольного поединка на несколько часов ограничат движение транспорта по автомобильной дороге западного проезда стадиона «Ростов Арена» и съездам Ворошиловского моста.

В день матча до стадиона добраться можно будет пешком, на личном транспорте, на автобусах и маршрутках и воспользовавшись услугами такси. Работу общественного транспорта в этот день будет продлена до 23:30.

Маршрут S1 будет курсировать от подземного пешеходного перехода с западной стороны стадиона до площади Гагарина с остановками на улице Большой Садовой и Максима Горького с интервалом отправления одна-две минуты. Маршрут S2 будет курсировать от восточного проезда стадиона с восточной стороны до площади Октябрьской с остановками на улице 40-летия Победы, Вересаева и проспекте Шолохова.

ИА REGNUM напоминает, что Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск, который подала муниципальная транспортная компания «Ростовпассажиртранс» к департаменту транспорта города-миллионника. Перевозчик требует от ростовских властей оплаты за работу шаттлов на ЧМ-2018. Первое заседание по делу назначено на 11 сентября.

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