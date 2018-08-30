«Яндекс» счёл за лучшее удалить ссылки на пиратский контент

Москва, , 17:07 — REGNUM Российская интернет-компания «Яндекс» удалила из своих поисковых систем все ссылки на пиратский контент по иску компании «Газпром-медиа», для того чтобы минимизировать риск блокировки сервиса «Яндекс.Видео» Роскомнадзором. Соответствующее заявление опубликовала сегодня, 30 августа, пресс-служба «Яндекса».

В сообщении сказано, что руководство компании приняло решение удалить из поиска все ссылки на страницы со спорными произведениями, для того чтобы минимизировать риск блокировки сервиса «Яндекс.Видео», из-за которой пострадали бы пользователи.

При этом в «Яндексе» подчеркнули, что предъявляемые к компании требования являются «неисполнимыми».

В компании уверяют, что «Яндекс» не размещает контент в сети и, следовательно, не может его удалить. Также «Яндекс» якобы не имеет возможности устанавливать факт наличия прав на контент у конкретных сайтов и, соответственно, не может отделить спорный контент от легального.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания «Яндекс» посчитала решение Московского городского суда, которое предписывает удалить контент телеканалов «Газпром-медиа», «необоснованными и не соответствующими законодательству». В компании также отметили, что будут отстаивать свои права в суде и обжалуют вынесенное решение.

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