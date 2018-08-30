Четверг, 30 Августа 2018 года
18:31:46 МСК

80% жителей ЕС хотят отказаться от перевода часов

Общество

В опросе Еврокомиссии приняли участие 4,6 миллиона человек

Рим, 30 августа 2018, 17:07 — REGNUM  80% жителей Евросоюза считают нужным отменить перевод часов на летнее время и обратно, сообщает в четверг La Stampa со ссылкой на данные опроса, проведенного Еврокомиссией.

В опросе приняли участие 4,6 миллиона человек. Проектов подобных масштабов прежде не было, отмечает издание.

Результаты опроса, по всей видимости, приведут к тому, что отмена двойного перевода часов в ближайшее время будет обсуждаться и на официальном уровне, полагают авторы.

Особенно настаивают на этом эксперты из Финляндии, Литвы, Швеции и Португалии, где проводились исследования, согласно которым перевод часов отрицательно сказывается на психофизическом состоянии людей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить