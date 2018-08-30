Полигон «Красный Бор» будут защищать от беспилотников и террористов

Санкт-Петербург, , 17:14 — REGNUM Полигон «Красный Бор», который является объектом I класса опасности в окрестностях Петербурга, намерены защитить от несанкционированных полетов беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили 30 августа в комитете по природопользованию и охране окружающей среды Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Комитет попросил дополнительно 8 млн 370 тыс. рублей из бюджета на систему «обнаружения и борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Купол-С5».

На территории «Красного Бора» накоплено более 700 тыс. тонн жидких токсичных отходов. «В случае попадания данных отходов за пределы полигона появляется риск возникновения экологической катастрофы в связи с тем, что полигон находится в водоразделе двух рек — Тосны и Ижоры, которые впадают в Неву выше водозабора Петербурга», — поясняют в ведомстве.

Там решили, что необходимо охранять полигон от террористов, в том числе от беспилотных летательных объектов, на борту которых могут быть не только видеокамеры, но и взрывчатые вещества.

При этом, по словам главы комитета Игоря Григорьева, до сих пор не определен ни проект, по которому полигон будут рекультивировать, ни сумма, которая для этого нужна. Смольный надеется, что «Красный Бор» удастся включить в приоритетный национальный проект «Чистая страна» и федеральную программу «Экология», чтобы получить финансирование из центра.

«Раньше были лишь предположения: одна компания считает, что нужна одна сумма, другая компания считает иначе. Когда будет полностью проект рекультивации полигона, тогда будет ясна необходимая сумма», — сказал Григорьев.

По его словам, до сих пор чиновники так и не обсудили, кто именно будет делать предпроектные и проектные проработки и когда именно это произойдет. Григорьев предположил, что это случится не раньше 2019 года.

«Если национальный проект начинается в 2019 году, значит, с 2019 года будут приступать к каким-то работам, может быть, и проектным. А что касается сроков (рекультивации) — мне кажется, все будет зависеть от технологий, которые будут применяться», — сказал Григорьев.

Как сообщалось, полигон токсичных отходов «Красный Бор» в Тосненском районе Ленинградской области превратился из госпредприятия в государственное казенное учреждение и теперь полностью находится под контролем городских властей Санкт-Петербурга.

Читайте также: Полигон «Красный Бор»: живая вода вместо яда?

Полигон «Красный Бор» — территория в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. В котлованах находятся отходы производства фенола, ацетона, каучука, пластмасс, лакокрасочной продукции, бытовой химии, химико-фармацевтической промышленности. Полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов.

Читайте ранее в этом сюжете: В одном из комитетов Смольного идут обыски в связи с полигоном Красный Бор