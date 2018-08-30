Властям Хакасии рассказали, #ЧТОНЕТАК. Дискуссия получилась острой

Абакан, , 16:54 — REGNUM В столице Хакасии — городе Абакане — 30 августа прошёл круглый стол #ЧТОНЕТАК. Мероприятие организовали Общественная палата РФ и Общественная палата Хакасии. В нём также приняли участие лидеры НКО и инициативных групп, гражданские активисты, представители органов власти, эксперты и журналисты, глава Хакасии Виктор Зимин.

Как сообщили ИА REGNUM в общественной палате Хакасии, участники круглого стола обсудили наиболее яркие общественные практики и инициативы в области развития городской среды, градостроительства, экологии, благотворительности, волонтёрства, проблемы НКО.

«Благодарю организаторов и участников — всех без исключения, кто приехал на круглый стол в Республиканский культурно-музейный центр. Дискуссия получилась очень острая: школьное образование, доступная среда, техногенное воздействие на окружающую среду и вопросы обращения с отходами, дороги, культурно-историческое наследие и многое другое. В общем, было непросто, но такие мероприятия нужны, чтобы представлять реальные настроения, слышать мнение жителей, в том числе оппозиционно настроенных. Это важный шаг на пути построения гражданского общества в нашей стране», — прокомментировал итоги круглого стола Виктор Зимин.

Ранее руководитель региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте» объяснил суть мероприятия. Проект собирает мнения граждан:

«На больших листах жители пишут свои вопросы и, главное, претензии к работе властей. Вчера и сегодня акция идёт в Абакане. Полагаю, дискуссия на итоговом круглом столе будет жаркой».

«Хорошая возможность сказать о наболевшем», — прокомментировала жительница Хакасии на странице Зимина.

Ведущим и модератором дискуссии стал секретарь ОПРФ Валерий Фадеев.

Напомним, проект ОПРФ #ЧТОНЕТАК является федеральным и реализуется с 2017 года. Аналогичные круглые столы уже прошли в Ульяновской, Астраханской, Кировской, Рязанской, Новгородской, Ярославской, Липецкой, Новосибирской, Нижегородской, Владимирской, Ивановской областях, в Карелии, Алтайском и Красноярском краях. Организаторы объясняют, что проект призван сократить дистанцию между чиновниками и активистами, помочь найти новые возможности для совместной работы.

В течение двух дней (29−30 августа) в центре Абакана была установлена масштабная инсталляция #ЧТОНЕТАК. Все желающие могли написать на больших листах бумаги свои предложения по решению актуальных проблем.