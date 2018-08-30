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На рекультивацию свалки в черте Петербурга просят еще 440 млн рублей

Общество

Деньги потребуются мусорному полигону «Новоселки» в 2021 году

На рекультивацию свалки в черте Петербурга просят еще 440 млн рублей
Дарья Драй © ИА REGNUM
Полигон «Новоселки»

Санкт-Петербург, 30 августа 2018, 16:55 — REGNUM  На рекультивацию мусорного полигона «Новоселки» на северной окраине Санкт-Петербурга нужны дополнительные средства. Об этом сообщил 30 августа глава городского комитета по благоустройству Владимир Рублевский, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Для реализации второго биологического этапа рекультивации, которая должна начаться в 2021 году, необходимо выделить 438 млн рублей», — сказал чиновник на слушаниях проекта бюджета на 2019-й и последующие два года в городском Заксобрании.

Рублевский уточнил, что финансирования на 2019 и 2020 годы для первых этапов рекультивации достаточно.

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Напомним, потенциальным инвестором проекта выступает компания «ТДФ Экотех СПб». Состояние грунтового воздуха на глубине полигона оценивается как опасное и пожаро‑ и взрывоопасное. Станция активиной дегазации должна быть построена уже в 2018 году, чтобы уменьшить выбросы свалочных газов хотя бы на 65%. Причем договор с инвестором был подписан якобы еще 8 лет назад.

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Ранее Смольный заявлял, что начальный этап рекультивации мусорного полигона займет три года, все работы — шесть лет. На период до 2020 года бюджет выделит 757 млн рублей. По прежним расчетам всего на «Новоселки» предполагалось потратить 1 млрд 800 млн рублей. Параллельно правительства Петербурга и Ленобласти вели переговоры о перераспределении потоков твердых коммунальных отходов, образующихся на севере города.

Напомним, необходимость скорейшей ликвидации свалки на севере города президент Владимир Путин и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко обсуждали при личной встрече в августе 2017 года.

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Полигоны и мусорные свалки
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