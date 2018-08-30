Поисковики Марий Эл обнаружили в Заполярье останки бойцов Красной армии

Мурманск, , 16:40 — REGNUM Студенческий поисковый отряд «Воскресение», который существует на базе историко-филологического факультета Марийского государственного университета, в ходе экспедиции в Кольском районе Мурманской области обнаружил останки бойцов Красной армии. Об этом ИА REGNUM сообщили в «Поисковом движении России».

Экспедиция проходила с 8 по 25 августа на местах тяжелых боев Полярной и 14-й Советских дивизий с горно-егерскими частями подразделения вермахта.

В ходе поисковых работ были подняты останки десяти бойцов. Ни смертных медальонов, ни других документов при воинах найдено не было.

Во время проведения работ поисковики снимали документальный фильм об экспедиции, а также с рассказом о событиях, происходивших в этих местах во время Великой Отечественной войны.

В настоящее время активисты готовят материалы для занесения на интерактивную карту успешно реализованного проекта «Заполярье: География мужества».

Поисковики Татарии продолжают работы по подъему со дна озера в Мурманской области легендарного самолета бомбардировщика Пе-2. Активистам удалось установить имена трех членов экипажа, погибших 14 августа 1942 года, которые входили в состав 29-го бомбардировочного авиационного полка ВВС Северного флота.

Останки членов экипажа будут захоронены 25 октября на военно-мемориальном кладбище Североморска. До этого времени поисковики надеются найти родственников погибших: капитана Щербинина Георгия Павловича, лейтенанта Зильберга Исаака (Игоря) Александровича. Родных младшего лейтенанта Леонида Пластинина активисты уже нашли.

«Поисковое движение России» — общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества — создано в 2013 году, объединяет 42 тыс. поисковиков в составе 1428 поисковых отрядов. Региональные отделения движения работают в 82 регионах России.

По данным организации, по итогам 2017 года было проведено 1349 экспедиций, в которых приняли участие 37 856 человек. Подняты останки более 20 тыс. солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. Установлены имена и судьбы 1021 бойца Красной армии.