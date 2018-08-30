В Перми появилась карта загруженности городских школ

Пермь, , 16:19 — REGNUM Карта загруженности городских школ появилась в Перми. Ее создали местные журналисты на основании статистики регионального департамента образования. Раньше в открытом доступе таких данных не было. Об этом сообщает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Информация оказалась полезной в первую очередь для родителей, решающих, в какое учебное заведение отправить ребенка. Зеленым на карте отмечены школы, где детей ровно столько, сколько должно быть по нормативам. Желтым — переполненные не более чем на 20 процентов. Красным цветом обозначили заведения, где учеников в несколько раз больше, чем положено. Выяснилось, что из 129 школ Перми не перегружены только 35.

«Пишут читатели, обращаются и с другими проблемами, пишут, что из-за загруженности школ нет продленки, дополнительных кружков, занятий в школе, — сказала журналист Мария Плотникова. — Отклик мы получаем большой».

«В принципе, посмотреть, где учителя будут больше уделять внимания детям, мне кажется, это хорошая идея, и знать ситуацию по городу», — сказала жительница Перми Любовь Фомина.

Пользуясь картой, родители, еще не записавшие ребенка в первый класс, смогут окончательно определиться с местом для обучения. Подавать заявления в школы можно до 5 сентября.