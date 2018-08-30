Летние спортивные игры народов Хакасии проходят в городе Абаза

Абаза, Хакасия, , 16:05 — REGNUM В городе Абаза, это в Хакасии, станут известны имена победителей 11 Летних спортивных игр народов республики. Это — одни из самых масштабных состязаний в регионе, которые проходят там больше 20 лет. Об этом сообщает интернет-портал «Общественное телевидение России».

В этих играх принимают участие более 500 человек — представителей 12 районов Хакасии. Все они соревнуются в пяти общеизвестных видах спорта: например, плавание или мини-футбол, а также в двух национальных.

Наиболее зрелищный этап игр — борьба курес. В Хакасии она считается одной из старейших и до сих пор очень популярна среди жителей.

«Борьба на поясах — это национальная хакасская борьба наша, — сказал участник соревнований Артем Дементьев. — Мы должны стремиться к нашим старым традициям и уже уметь, как наши деды-прадеды боролись, также и мы должны бороться».

Еще одна национальная игра — это хакасские шашки. Официально это называется тобит. Жители Хакасии гордятся, что у них есть своя разновидность шашек. И говорят, что, играя в них, можно познать характер народа.