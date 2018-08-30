Жители Калужской области заплатили за капремонт 3,5 млрд рублей

Калуга, , 16:03 — REGNUM В Калужской области на капитальный ремонт многоквартирных домов поступило порядка 3,5 млрд рублей взносов, израсходован 71% этих средств. Об этом 30 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Нина Борисова.

По её словам, в 2018 году Фонду капремонта области исполнилось 5 лет. Сегодня в региональную программу включено 8064 многоквартирных дома общей площадью более 18,1 млн кв. метров. В области 7035 многоквартирных домов (87,2%) формируют фонд на счете регионального оператора, остальные 707 (8,8%) формируют фонд на специальных счетах.

В базе данных фонда около 300 тыс. лицевых счетов, открытых на жилые и нежилые помещения, расположенные в многоквартирных домах. С 2015 по 2017 годы в Калужской области отремонтировано 485 крыш, 116 фасадов, 480 отмосток, 336 внутридомовых инженерных сетей, установлено 80 общедомовый приборов учета потребления ресурсов, заменено 424 лифта в 145 многоквартирных домах.

В 2018 году фондом с подрядными организациями заключено договоров на выполнение работ по капитальному ремонту на сумму, которая значительно превысила предыдущие годовые показатели, и составила 1 млрд 755,3 млн рублей. В 2018 году в области ремонтируется 186 крыш, 68 фасадов, 120 отмосток, более 100 внутридомовых инженерных сетей, идут работы по замене 382 лифтов в 122 многоквартирных домах.

Каждое муниципальное образование рассчитывает собственные финансовые возможности на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Это повышает заинтересованность в собираемости средств не только муниципального образования, но и собственников помещений в каждом многоквартирном доме.

«Собираемость взносов на счете регионального оператора за весь период действия программы составила 87,5%, с начала 2018 года — 89,7%. У девяти муниципальных районов области данный показатель равен или превышает 90%. В числе лидеров муниципальные районы — Куйбышевский (94,4%), Хвастовичский (93,0%) и Сухиничский (92,1%). Оплата завершенных работ не только продолжается, но и набирает обороты — сейчас идет активный процесс комиссионной приемки объектов после выполненного капитального ремонта», — заявила Нина Борисова.

Напомним, основная задача регионального оператора — это организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Для этого фонд аккумулирует взносы на капитальный ремонт, осуществляет функции технического заказчика работ по капитальному ремонту, финансирует расходы, открывает на свое имя специальные счета и совершает операции по этим счетам, взаимодействует с органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Также, фонд не разрабатывает программу капитального ремонта и не утверждает краткосрочные планы по ее реализации — это полномочия органов власти субъекта Российской Федерации и муниципальных образований.

Между тем, с 2013 года в Калуге действует отряд добровольной народной дружины «Ольговские ветераны». Отряд «Ольговские ветераны», куда входят местные пенсионеры, ежедневно патрулирует микрорайон Ольговка. Пожилые дружинники — один из активных действующих отрядов в регионе. В состав дружины входят более 10 пенсионеров в возрасте от 65 до 85 лет.