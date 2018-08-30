В Туве второклассницу ударили по голове учебником: виновные наказаны

Кызыл, , 15:41 — REGNUM В Туве прокуратура разобралась в деле второклассницы, которую учительница ударила по голове школьным учебником. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 30 августа, в настоящее время все виновные наказаны.

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Инцидент произошёл в начале марта 2018 года. Ученица второго класса во время урока родного языка отвлеклась, за это педагог ударила девочку книгой по голове. Через два дня из-за головных болей и рвоты школьница обратилась в больницу, где медики поставили ей диагноз: «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга». Однако старший инспектор по делам несовершеннолетних отказал в возбуждении уголовного дела. При этом прокурор района признал это решение «законным и обоснованным».

Несмотря на то, что в действиях учителя имелись признаки административного правонарушения по ст. 6.1.1 КоАП РФ («Нанесение побоев, не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ»), привлекать педагога к ответственности инспектор не стал.

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По итогам проведенной прокурорской проверки инспектор по делам несовершеннолетних привлечена к дисциплинарной ответственности. Виновной в совершении правонарушения признана и учительница школы. Судом ей назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года под уголовную ответственность за избиение 15-летнего ученика попал учитель физкультуры одной из школ Верхневилюйского района Якутии. По данным следствия, во время урока между учителем и учеником произошла ссора, в ходе которой педагог ударил подростка по голове. После этого подозреваемый втащил ученика в раздевалку и ещё несколько раз ударил его по различным частям тела, причинив подростку физическую боль. О происшествии заявила мать ребёнка.