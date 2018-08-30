Крупные газеты Италии опубликовали фейковые фотографии «пыток мигрантов»

Рим, , 15:26 — REGNUM Фотографии, опубликованные в газетах Avvenire и La Repubblica и якобы сделанные в мигрантских центрах в Ливии, являются «фейковыми», впервые они были опубликованы почти год назад и не могут иметь отношения к нынешним мигрантским центрам, сообщает Agenzia Italia в четверг, 30 августа.

Ранее Avvenire, газета конференции епископов Италии, дважды опубликовала упомянутые фотографии, указав, что это кадры из показанного папе Франциску фильма о ливийских лагерях. Подписи под фотографиями и тексты указывали, что в этих лагерях распространены пытки и нужно «подумать еще раз», стоит ли (в соответствии с решениями правительства Италии) отправлять нелегальных мигрантов обратно в Ливию.

Те же фотографии появились и в одной из крупнейших газет страны — La Repubblica.

По мнению наблюдателей, целью этой операции было убедить папу еще раз высказаться о необходимости принимать мигрантов (что он и сделал), а также бросить очередную тень на правительство Италии, показав, что оно якобы обрекает мигрантов на пытки.

О недостоверности данных фотографий сообщалось еще в конце 2017 года. Обе опубликованные Avvenire и La Repubblica фотографии взяты из одного и того же текста, который появился в Facebook в том же 2017 году. Как минимум пять из семи опубликованных в этом тексте фотографий не имеют никакого отношения к «рынку работорговли» между Ливией и Нигером, сообщали тогда авторы расследования. Фотографии сделаны в другое время, некоторые из них — в 2011 году.

В Avvenire частично признали свою ошибку: издание сообщило, что ошибка связана с подписью под фотографиями. Фильм существует, но опубликованные фотографии взяты не из него, а были присланы мигрантами.

Оппоненты издания в свою очередь уверены, что если Avvenire, а вслед за ним и Repubblica зачем-то проиллюстрировали «фильм о пытках мигрантов» фейковыми фотографиями из интернета, то вероятность того, что столь же фейковым является и сам показанный папе фильм, приближается к стопроцентной.