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В Калужской области подтвердили готовность школ и садов к учебному году

Общество

За нарушения норм пожарной безопасности наказали 44 руководителя и шесть юридических лиц

В Калужской области подтвердили готовность школ и садов к учебному году
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Детский сад

Калуга, 30 августа 2018, 15:20 — REGNUM  В Калужской области завершена приёмка школ и детских садов к новому учебному году 2018/2019. К началу занятий принято 335 школ, 218 учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, что составляет 100% от общего количества. Об этом 30 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

По данным ведомства, на сегодняшний день образовательные учреждения оборудованы системами автоматического обнаружения и оповещения людей о пожаре. Сигналы о срабатывании указанных систем из всех общеобразовательных школ выведены в дежурно-диспетчерскую службу области.

Основными выявленными нарушениями являлись нарушения режимного характера, которые устранялись в период проведения проверок. С лицами, ответственными за пожарную безопасность, и персоналом учреждений проводились инструктажи по обеспечению мер и выполнению требований пожарной безопасности, практические занятия по применению первичных средств пожаротушения, а также учебные эвакуации.

Руководителям учреждений вручены предписания, которыми предложено к исполнению 235 противопожарных мероприятий. По результатам проверок за нарушения норм пожарной безопасности наказали 44 руководителя и 6 юридических лиц.

Напомним, в новом учебном году в калужском регионе детсады будут посещать более 50 тысяч дошколят, а за парты сядут 106 тыс. 600 школьников.

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1 сентября 2018 года
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