В Калужской области подтвердили готовность школ и садов к учебному году

Калуга, , 15:20 — REGNUM В Калужской области завершена приёмка школ и детских садов к новому учебному году 2018/2019. К началу занятий принято 335 школ, 218 учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, что составляет 100% от общего количества. Об этом 30 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

По данным ведомства, на сегодняшний день образовательные учреждения оборудованы системами автоматического обнаружения и оповещения людей о пожаре. Сигналы о срабатывании указанных систем из всех общеобразовательных школ выведены в дежурно-диспетчерскую службу области.

Основными выявленными нарушениями являлись нарушения режимного характера, которые устранялись в период проведения проверок. С лицами, ответственными за пожарную безопасность, и персоналом учреждений проводились инструктажи по обеспечению мер и выполнению требований пожарной безопасности, практические занятия по применению первичных средств пожаротушения, а также учебные эвакуации.

Руководителям учреждений вручены предписания, которыми предложено к исполнению 235 противопожарных мероприятий. По результатам проверок за нарушения норм пожарной безопасности наказали 44 руководителя и 6 юридических лиц.

Напомним, в новом учебном году в калужском регионе детсады будут посещать более 50 тысяч дошколят, а за парты сядут 106 тыс. 600 школьников.