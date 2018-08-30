На Украине готовят монетизацию субсидий ЖКХ

Киев, , 15:23 — REGNUM Министерство социальной политики готовит механизм выдачи субсидий населению в денежной форме, сообщило агентство «УНН».

Механизм разработают и утвердят во втором полугодии 2018 года:

«Согласно закону «О жилищно-коммунальных услугах», указанная норма вводится в действие с 1 января 2019 года», — рассказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что разработка механизма идёт по плану.

Напомним, за первое полугодие 2018 года объем субсидий на оплату коммунальных услуг сократился более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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