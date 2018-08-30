Воробьёв пожаловался президенту на состояние дорог в Подмосковье

Красногорск, , 15:16 — REGNUM В Московской области есть заметные проблемы с состоянием федеральных трасс из-за их перегруженности. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 30 августа, сообщается на портале президента России.

«У нас есть проблема на Щёлковском шоссе, где аэропорт Чкаловский, Звёздный городок. Очень перегруженное шоссе, большое количество отдыхающих туда едет, и долгое время мы не можем приступить к строительству и модернизации федеральной дороги», — сообщил Воробьёв.

Он добавил, что за пять лет в регионе было построено 22 путепровода. В текущем году принимаются работы по трассе А-101, а также построенному через Волгу мосту в Дубне.

«Вы знаете, что там и свободная экономическая зона, и наш Институт ядерных исследований. Очень важный объект», — подчеркнул Воробьёв.

Губернатор также отметил, что сейчас в Подмосковье активно используют наследие чемпионата мира. Напомним, к проведению мундиаля в регионе построили девять тренировочных баз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области стартовал новый этап реконструкции федеральной трассы М-8 «Холмогоры». Участок федеральной трассы с 29-го по 35-й км расширят с шести до восьми полос.

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