Многодетной матери из Оби могут дать квартиру после разговора с президентом

Обь, Новосибирская область, , 15:05 — REGNUM Многодетная мать из города Обь, которая около трёх лет стоит в очереди как нуждающаяся в улучшении жилищных условий, может получить квартиру раньше срока после личного обращения к президенту РФ Владимиру Путину во время его рабочей поездки в город, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, во время рабочей поездки в Новосибирск 28 августа президент РФ Владимир Путин посетил построенную в 2018 году общеобразовательную школу в городе Обь. На выезде его ожидали местные жители — каждый просил помочь в решении своих проблем. Среди них была и 36-летняя многодетная мать Антонида Сидорова, которая одна воспитывает четверых детей.

«Мы около трёх лет стояли в очереди как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, как многодетная семья. Обращалась — бесполезно. Потом обращалась к Травникову, мне пришёл ответ, что нет никаких условий, чтобы передвинуть нас в очереди», — рассказала НГС женщина.

По её словам, президент, обращаясь к врио губернатора региона Андрею Травникову заявил: «Ну если вы не можете помочь, скажите мне, я сам помогу». На что Травников сказал: «Нет, мы сами поможем».

По данным регионального Минстроя, многодетная мать из Оби зарегистрирована в общежитии города, но сейчас живёт в арендованной квартире. В 2015 года она была поставлена на учёт как нуждающаяся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. Как многодетная мать она имеет право на льготную очередь.

Как заявили ИА REGNUM сегодня, 30 августа, в пресс-службе правительства Новосибирской области, «по поручению главы региона областные органы власти проанализируют возможность улучшения жилищных условий жителей города Оби, обратившихся к президенту России Владимиру Путину в ходе его рабочей поездки в Новосибирскую область».

«Также к президенту России в ходе его рабочей поездки в Новосибирскую область с просьбой об улучшении жилищных условий обратился житель Оби, который является инвалидом второй группы. До этого времени он не обращался с данной просьбой в органы власти. В настоящее время по поручению главы региона Андрея Травникова областные министерства анализируют возможность улучшения жилищных условий обратившихся в главе государства жителей города Оби — для этого будут дополнительно рассмотрены все необходимые документы», — заявили в пресс-службе администрации региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 августа президент РФ Владимир Путин с рабочей поездкой посетил Новосибирск. Глава государства осмотрел среднюю школу № 2 в город Обь, которая откроется для детей 1 сентября 2018 года. А также пообщался с жителями города, которые ожидали его на выходе из школы. В то же день Владимир Путин выступил на открытии пленарного заседания «Наука как индустрия. Повестка 2024» на «Технопроме-2018», который проходил в этот день в Новосибирске, и провёл встречу с Андреем Травниковым.

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