Воробьёв попросил президента России помочь с онкоцентром

Красногорск, , 15:00 — REGNUM Московская область нуждается в новом современном онкологическом центре. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на портале президента России.

«Мы это обсуждали с профильным министром, Правительство поддерживает. Хотел бы также у Вас попросить поддержки, и в этой связи хотел обратиться», — заявил Воробёв.

Отчитываясь о проделанной работе в сфере здравоохранения региона он также сообщил, что в Подмосковье был открыт большой хирургический комплекс, а также реализован проект радиологического центра по ГЧП (государственно-частное партнёрство (с РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций).

Кроме того, ранее в Коломне был открыт перинатальный центр. В настоящий момент он работает стабильно и загружен с первого дня своего открытия.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Московской области было открыто два онкологических центра, которые ежегодно обслуживают около 20 тыс. человек.

Читайте подробнее: В Подмосковье откроются два онкологических центра