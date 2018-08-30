Китай вымирает от пьянства? Цифры стоит проверять, а за здоровьем — следить

Москва, , 14:55 — REGNUM Новость о том, что Китай стал страной с самой высокой в мире смертностью от злоупотребления алкоголем, на втором месте — Индия, а на третьем — Россия, вызывает вопросы. Ее источником стало масштабное исследование медицинского журнала The Lancet, в котором были обобщены сотни исследований на темы смертности от алкоголя и приведены данные по 195 странам мира.

Однако говорить о том, что Китай быстрее всех «вымирает» от алкоголя, как это сделали некоторые СМИ, будет некорректно, поскольку в исследовании приведены абсолютные цифры, а не относительные. Иными словами, не странно, что Китай и Индия стали лидерами по количеству смертей — это две самые густонаселенные в мире страны.

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По данным исследования, в 2016 году в Китае из-за причин, связанных со злоупотреблением алкоголем, погибли 59 тыс. женщин и 650 тыс. мужчин, в Индии — 42 тыс. женщин и 290 тыс. мужчин, а в России — 43 тыс. женщин и 180 тыс. мужчин. В США, которые отстали от России на две позиции, из-за спиртного в 2016 году умерли 19 тыс. женщин и 71 тыс. мужчин.

Попробуем пересчитать эти цифры. Всего в мире в 2016 году от связанных с алкоголем причин умерли 2 млн 860 тыс. человек, это один из ведущих факторов риска смерти и инвалидности. Основными причинами смерти становятся геморрагический инсульт, ишемический инсульт, гипертония и эпилепсия.

Население Китая в 2016 году составило 1 млрд 380 млн человек, от алкоголя умерло 709 тыс. человек. При пересчете на 100 тыс. населения это составит показатель в 51 человека на 100 тыс. Для Индии этот показатель составит уже 25 человек на 100 тыс. населения (332 тыс. смертей от алкоголя при населении в 1,3 млрд в 2016 году).

Для России же, по данным исследования The Lancet, смертность составит 151 человек на 100 тыс. населения (223 тыс. смертей при 146 млн 880 тыс. населения), что почти в три раза выше, чем в «вымирающем» от алкоголя Китае. Но и Россия тут явно не в лидерах — на Украине умерло в 2016 году от причин, связанных с алкоголем, 53 тыс. мужчин и 25 тыс. женщин. На 100 тыс. населения смертность составляет уже 183 человека.

Иными словами, исследователи объединили данные в таблицы, исходя из цели исследования — обобщить количественные показатели по 195 странам мира и дать оценки связи употребления алкоголя и количества случаев смертей и инвалидности. Но ни о каких «рейтингах» по смертности в странах мира в исследовании речь не идет — там приводятся абсолютные цифры, требующие пересчета с учетом количества жителей, если уж так хочется составить рейтинг.

Мне не сильно хочется, потому что проблема с количеством смертей и инвалидности от употребления алкоголя в России очевидна. Как и в целом со здоровым образом жизни. Несколько дней назад ВЦИОМ опубликовал данные опроса о том, как часто жители России занимаются физкультурой и какие виды спорта предпочитают.

Согласно данным ВЦИОМ, доля тех, кто занимается спортом с той или иной периодичностью, выросла с 38% в 2006 г. до 60% в 2018 году. В том числе 17% респондентов тренируются ежедневно, 22% — несколько раз в неделю, 10% — раз в неделю, 5% — несколько раз в месяц, 6% — несколько раз в год. 23% тех, кто занимается спортом ежедневно, составляют респонденты 18−24 лет, а 21% приходится на старшее поколение (60+).

Ожидаемо самым популярным видом спорта стал самый доступный вид спорта — бег (доля выросла с 15% в 2013 году до 37%). Дорогостоящий фитнес, за которым нужно идти в клуб, теряет свои позиции — доля снизилась с 43% до 22%. Объясняются и причины возрастного «провала» — главным препятствием на пути к занятиям спортом опрошенные называют отсутствие времени (41%), и чаще об этой причине говорят 35−44-летние (66%) и мужчины (49%).

По моему мнению, эти показатели связаны — высокая смертность от алкоголя и то, что на спорт и здоровый образ жизни в целом не хватает ни времени, ни сил. Во-первых, действительной причиной становится даже не алкоголь, а стресс, который этим алкоголем запивается. То есть в гонке на выживание, порождающей этот стресс, нет времени следить за своим здоровьем.

Хотя, как отмечают эксперты, интерес к спорту и здоровому образу жизни сейчас сильно вырос. По словам сооснователя Акселератора онлайн-школ ACCEL, IRONMAN, ультрамарафонца Дмитрия Юрченко, это видно по тому, как в России набирают обороты беговые соревнования и соревнования по плаванию, становятся востребованы онлайн-тренировки с профессионалами.

«Мы тоже отмечаем рост популярности спортивных направлений, в нашем Акселераторе онлайн-школ ACCEL сейчас около десятка спортивных проектов, и их количество растет», — говорит Юрченко.

Очевидно, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. До пенсии доживать придется еще пять лет, и, следовательно, думать о своем здоровье и следить за ним нужно самим. Как путем отказа от вредных привычек — алкоголя и курения, так и более простыми методами.

Для улучшения здоровья рекомендуется простая, но ежедневная нагрузка, говорит терапевт клиники DOC+ Врублевский Александр. К ней можно отнести ходьбу около 10 тыс. шагов, плавание. Далее, в зависимости от исходного уровня физической подготовки и состояния здоровья, может подбираться индивидуальная программа, какие-либо занятия могут ограничиваться, в зависимости от наличия заболеваний. Причиной многих заболеваний является гиподинамия, и нужно бороться физической нагрузкой — рациональной, продуманной, дозированной.