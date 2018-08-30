Псковские власти «имеют все возможности» сохранить льготы для пенсионеров

Псков, , 14:55 — REGNUM Администрация Псковской области имеет все возможности сохранить все льготы для людей пенсионного возраста, которые уже работают в регионе. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом в эфире ГТРК «Псков» заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, комментируя обращение президента РФ Владимира Путина о пенсионной реформе.

Ведерников подчеркнул, что президент «всегда честно, открыто и напрямую говорит с жителями нашей страны, в том числе и по таким сложным и непопулярным вопросам, как повышение пенсионного возраста и изменение пенсионной системы».

«Для нас особенно важно, что в сегодняшнем выступлении президента мы услышали ряд принципиально важных для жителей Псковской области вопросов, которые мы направляли в Федеральный центр, в правительство РФ и в Государственную думу. Были и другие инициативы, озвученные президентом, которые также актуальны для жителей Псковской области», — сообщил Михаил Ведерников.

«Особенно важно, что у нас есть возможность сохранить все те льготы для людей пенсионного возраста, которые уже сегодня работают в нашем регионе», — подчеркнул врио губернатора Псковской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60, а не до 63 лет, и сохранить существующие льготы для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет на переходный период.