Путин выразил соболезнования родным и близким Иосифа Кобзона

Москва, , 15:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью артиста Иосифа Кобзона, сообщил 30 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент направил телеграмму, в которой выразил глубокие искренние соболезнования родным и близким певца», — сказал Песков журналистам.

Напомним, народный артист СССР и России, певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон ушёл из жизни 30 августа после продолжительной болезни в одной из клиник Москвы. На момент смерти певцу исполнилось 80 лет.

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