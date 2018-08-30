ДВФУ провел шесть летних школ для иностранных студентов и преподавателей

Владивосток, , 14:52 — REGNUM Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) провел шесть летних школ, в которых приняли участие 220 иностранных студентов и преподавателей, сообщает 30 августа пресс-служба вуза.

В этом году в освоении культурно-образовательных программ университета приняли участие представители Китая, Японии, Республики Корея, Таиланда, Сингапура и других государств. Они изучали русский язык и культуру страны, знакомились с ДВФУ и Владивостоком во время экскурсий.

Студенты и преподаватели посетили мастер-классы по росписи матрешек, испытали свои силы в лепке пельменей и исполнении национальных русских танцев. Образовательная часть мероприятий состояла из лекций и практических занятий от преподавателей университета и приглашенных экспертов.

«После таких крупных мероприятий мы получаем множество положительных отзывов студентов и представителей зарубежных университетов-партнеров, в сотрудничестве с которыми организуем эти проекты», — пояснил начальник отдела продвижения и организации международных мероприятий ДВФУ Иван Писарев.

В вузе отметили, что проведение международных летних школ является одной из форм привлечения иностранных студентов к учебе. В 2017—2018 году в ДВФУ обучались представители 67 стран, многие из которых поступили в университет после участия в одной из таких школ.

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