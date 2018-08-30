Петербург закупит квадрокоптеры на 23 млн рублей ради спасения утопающих

Санкт-Петербург, , 14:45 — REGNUM Специальное подразделение с квадрокоптерами может появиться в Петербурге. Профильный комитет Смольного уже запросил 23 млн рублей в 2019 году на эти цели, передает 30 августа корреспондент ИА REGNUM.

Глава городского комитета по законности, правопорядку и безопасности Леонид Богданов заявил, что необходимость такого специализированного подразделения стала очевидна во время чемпионата мира и других международных мероприятий. Квадрокоптеры нужны, чтобы быстро реагировать на ЧС на акватории Невы и Финского залива, для помощи поисково-спасательной службе.

«На сегодня у нас такой возможности нет. В МЧС есть квадрокоптеры, но их подвергали серьезной критике. Они, к сожалению, малоэффективны. Мы хотели бы создать службу, которая могла бы четко мониторить ситуацию на территории города. Радиус действия техники — 40 км, он позволяет контролировать ситуацию в городском периметре и на акватории», — сказал Богданов.

По его словам, в Петербурге есть предприятие, которое производит подобную технику, она мало похожа на обычные квадрокоптеры, работающие на батарейках или аккумуляторах, какие можно увидеть в свободной продаже. Губернатор Георгий Полтавченко тоже выразил заинтересованность в сотрудничестве с этим предприятием.

Богданов пояснил, что для создания службы нужно 23 млн рублей. Эти деньги пойдут на два аппарата, передвижную станцию, навигационную систему. Работу таких «коптеров» придется согласовывать с авиационными властями.

«У нас морская столица, водная акватория очень значительная. Проблемы спасения на воде стоят круглый год. В частности, зимой огромная масса людей появляется на льду, они могут просто потеряться — Кронштадт, Финский залив, огромная Невская губа. Это не те квадрокоптеры на батарейках, которых ветром унесет. Это серьезная техника в вертолетном варианте, она может доставлять какие-то предметы весом до 15 кг. Эта техника может использоваться и для обнаружения людей, которых уносит в Финский залив, и для обнаружения очагов возгорания в лесах на начальном этапе. У нас есть большой вертолет, но представьте, сколько стоит поднимать вертолет с экипажем, и сколько — поднять квадрокоптер. Это дешевле раз в сто», — добавил Богданов.

Комитет также попросил дополнительное финансирование на поддержание нормальной работы спасательных станций на крупных пляжах и местах отдыха, например, пляже в Солнечном и других.

Кроме того, более 200 млн рублей комитет просит на обновление парка спецавтомобилей противопожарной службы Петербурга, которая реагирует более чем на половину происшествий в городе, связанных с огнем. На эти деньги предполагается купить 23 автомобиля с цистернами, так как существующая техника уже выработала свой срок.

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