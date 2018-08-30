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В Тольятти разработают аналог редуктора импортной дробилки

Общество

Тольяттинский госуниверситет и «Волгоцеммаш» подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит развивать собственное инжиниринговое направление

Тольятти, Самарская область, 30 августа 2018, 14:33 — REGNUM  Предприятие «Волгоцеммаш» и Тольяттинский государственный университет (ТГУ) объединят усилия для развития инновационного инжиниринга отраслевого предприятия, а отправной точкой сотрудничества станет разработка аналога редуктора импортной дробилки, сообщает 30 августа пресс-служба вуза.

«Отправной точкой для нового этапа сотрудничества ТГУ и ВЦМ стал совместный проект по реинжинирингу произведённого за рубежом редуктора главного привода молотковой сушильной дробилки массой шесть тонн», — говорится в сообщении.

Опорный тольяттинский вуз разработает и предоставит «Волгоцеммашу» полный комплект рабочей конструкторской документации на изделие, соответствующей требованиям заказчика, ЕСКД и ГОСТ.

Планируется, что после завершения совместного проекта по реинжинирингу редуктора в рамках реализации программы импортозамещения удастся организовать его производство в Тольятти.

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