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Белгородская прокуратура подключилась к проверке нарушений в колонии №7

Общество

Аналогичную проверку проводит Следственный комитет

Белгород, 30 августа 2018, 14:32 — REGNUM  Прокуратура Белгородской области организовала проверку соблюдения прав заключенных в исправительной колонии №7. Как сообщила пресс-служба ведомства 30 августа, проверка была организована после публикаций в СМИ.

Сотрудники ведомства проверяют соблюдение требований федерального законодательства в колонии. На место выехали работники прокуратуры области и Валуйской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Если информация о нарушениях подтвердится, меры прокурорского реагирования будут приняты немедленно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичную проверку организовало региональное управление СК РФ. Согласно информации в интернете и СМИ, заключенных в колонии №7 пытали электрошокером.

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