«Казалось бы, решили проблему»: Воробьев пояснил президенту нехватку садов

Красногорск, , 14:26 — REGNUM В Подмосковье в 2018 году в школу придёт 41 тыс. новых учеников, а в детские сады — 20 тыс. дошкольников. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев заявил 30 августа на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает на портале президента России.

По словам Воробьева, ежегодный прирост населения в регионе составляет порядка 90−95 тыс. человек. Поэтому властям до сих пор не удалось решить проблему нехватки мест в детских садах.

«Казалось бы, решили проблему, но, учитывая то, что регион растёт, дальше её продолжаем, для того чтобы обеспечить всех детскими садами. По указам Президента строим школы — большая программа. В следующем периоде мы должны построить около 200 школ. Большие, красивые, просторные школы нам очень необходимы», — заявил губернатор.

Напомним, нехватка детских садов вкупе с учебой в школах во вторую и даже третью смены — одни из главных проблем региона. Ежегодно власти области рапортуют об успешной реализации программы ликвидации второй смены, но вопрос еще не решен. Кроме того, часть новых жилых комплексов, который вводят в эксплуатацию в Московской области, сдают без обустройства соответствующей инфраструктуры. В итоге жители новостроек лишены доступной поликлинической помощи и заявляют о нехватке школ и детских садов. За данными услугами они обращаются в школы и лечебные заведения «старых» районов, из-за чего те испытывают повышенную нагрузку и очереди растут.

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