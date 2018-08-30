«Ушла эпоха»: соцсети о смерти Иосифа Кобзона

Москва, , 14:39 — REGNUM Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался в Москве в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. В социальных сетях выражают соболезнования родным и близким артиста и не могут поверить в случившееся.

«Очень сложно передать словами чувства утраты и печали! Соболезнование родным и всем поклонникам его таланта», — пишет Зоя.

Для многих пользователей эта новость стала шоком. Они отмечают, что с кончиной Кобзона ушла целая эпоха и до конца не могут осознать, что это на самом деле произошло. При этом некоторые юзеры не верят в случившееся, так как новость о смерти певца появляется в СМИ уже не впервые.

«Я не сомневался, что он из вечных, как Пугачева, Ротару, Петросян и т. д. Я родился — они уже были, я вырос — они не изменились. Ну, земля пухом, ушла эпоха», — пишет пользователь с ником Коммуниздец.

«Не верится. Столько раз уже врали про его кончину», — отмечает Тамара С.

Впрочем, не все пользователи положительно отзываются об Иосифе Кобзоне. Для многих из них он запомнился не как талантливый певец, а как «так себе» депутат. В частности, юзеров возмутило то, что Кобзон поддержал пенсионную реформу.

«Царство небесное Кобзону! Певец был замечательный. Депутат — так себе», — пишет Юрий А.

«Зря он за пенсионную реформу голосовал… Помолчу про него», — отмечает Александр.

Многие также вспомнили инцидент, который широко обсуждали в социальных сетях три года назад. Тогда Иосиф Кобзон прибыл с визитом в детскую клиническую больницу Симферополя и подарил восьмилетнему мальчику из отделения онкогематологии пластмассовую пирамидку. Теперь юзеры оставляют в комментариях под записями о смерти Кобзона изображения игрушки.

https://twitter.com/EvdoNikos/status/1035111396294512640

Напомним, народный артист СССР Иосиф Кобзон ушёл из жизнни 30 августа в одной из клиник Москвы. Об этом сообщили родные артиста. На момент смерти певцу исполнилось 80 лет. В 2005 году у Кобзона диагностировали онкологическое заболевание. Певец перенес не менее двух операций, а также курсы химиотерапии. Последний раз Кобзона госпитализировали 26 июля. Его состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное. 7 августа певца выписали из больницы.

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