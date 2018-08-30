Ушел из жизни актер сериалов «Кадетство» и «Глухарь» Сергей Таланов

Москва, , 14:02 — REGNUM На 58-м году жизни скончался заслуженный артист России Сергей Таланов, об этом 30 августа сообщил его друг Владимир Каргапольцев на своей странице в Facebook.

«Прощание состоится в Москве, 31 августа, в 11:30 по адресу: ул. Маршала Тимошенко д.25», — написал Каргапольцев.

Сергей Таланов родился 9 сентября 1960 года. Российский актер играл в конце 80-х в КВН, после основал комик-группу «Группа товарищей», также работал в Московском театре клоунады.

Российским зрителям актер известен по ролям в сериалах «Глухарь», «Кадетство», «Метод Лавровой» и многих других.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 августа стало известно о смерти знаменитого эстрадного певца и депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона.

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