Политолог объяснил, за что Москва «терпеть не может» Сергея Собянина

Москва, , 14:02 — REGNUM За 50 лет отношение граждан РФ к приезжим изменилось почти полярно, считает эксперт Изборского клуба, политолог, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Черняховский. Об этом он заявил 30 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя результаты опроса, проведенного социологами «Левада-центра», который показал, что в России уровень этнофобии (как показатель готовности ограничивать проживание в России тех или иных национальностей) — за год вырос на 12%.

«Я знаком с этим опросом, и он отчасти носит провоцирующий характер, — сказал Черняховский. — Само предложение выбрать «А кого не надо к нам пускать?» оно заставляет человека, который об этом может быть и не задумывался, рассуждать на эту тему».

Также эксперт отметил, что отношение граждан РФ к приезжим из других стран по сравнению с тем, что было 50 лет назад, изменилось почти полярно.

«Если тогда вид человека, не похожего на тебя, вызывал интерес и мысль: «И эти к нам в гости приезжают! Мы центр мира!», то сейчас рождается реакция: «Господи, сколько же можно? Понаехали!», — объяснил Черняховский. — Дело в том, что при определенном уровне повышения процента инокультурного элемента создается напряженность. Когда этот уровень составляет 2−3-5% это нормально. Когда показатель доходит до 20%, возникает ситуация дискомфорта: «Вокруг не то, к чему я привык».

Сама по себе эта реакция, как считает Черняховский, есть отражение естественного права человека на привычную культурную среду.

«Например, Москва терпеть не может [мэра столицы РФ Сергея] Собянина, не потому что он представитель одного из северных народов, а потому что он меняет привычную культурную среду, — продолжил политолог. — Это воспринимается как некая культурная агрессия, тем более что жизнь достаточно некомфортна, а наша власть свои достаточно безумные инициативы часто мотивирует тезисом о том, что «так уже делают в других странах!»

Черняховский обратил внимание и на то, что основная масса населения не конкурирует с трудовыми мигрантами из той же Средней Азии за трудовые места.

«Но проблема заключается в том, что когда люди постоянно видят вокруг себя представителей другого языка, другой культуры и другой манеры поведения, они начинают раздражаться, — сказал Черняховский. — С другой стороны, я помню, как у меня в доме однажды в рамках очередной кампании исчез дворник из Средней Азии и появились алкоголики-соотечественники. Тот прежний работал лучше!»

Напомним, что результаты опроса, проведенного социологами «Левада-центра», показали, что если в целом уровень этнофобии — как показатель готовности ограничивать проживание в России тех или иных национальностей — за год вырос на 12%, то частота выбора тех или иных «нерусских» позиций увеличилась в полтора раза в отношении практически каждой позиции.

«Это означает, что население стало чаще выбирать более одной этнической категории, чье проживание они хотели бы ограничить, чем в прошлом году, т. е. спектр неприязненного отношения расширился, — выяснили социологи. — Если в отношении цыган, китайцев, вьетнамцев, «выходцев из бывших среднеазиатских республик СССР», украинцев, евреев изоляционизм и этнофобия выросли статистически значимо (существенно превышая показатель статпогрешности), то отношение к «выходцам с Кавказа» осталось без изменений».

Кроме того, указывается на то, что перераспределение в структуре ксенофобских настроений указывает на рост базовой, «своего рода исторически обусловленной» ксенофобии — к цыганам, а также возвращения к мифологизированной неприязни в отношении китайцев и вьетнамцев, которые часто рассматриваются как конкуренты за рабочие места.