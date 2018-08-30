В Липецкой области началась вакцинация от гриппа

Липецк, , 13:51 — REGNUM В Липецкую область пришла первая партия вакцины против гриппа. Как сообщила пресс-служба областной администрации, бесплатную иммунизацию проводят в рамках Национального календаря профилактических прививок для тех, кто входит в группу риска — детей, беременных женщин, пожилых людей, работников медицинских и образовательных организаций.

Все задействованные в прививочной кампании медицинские организации области готовы к проведению вакцинации населения, отметили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области. Руководителям предприятий и организаций, чьи работники не относятся к группам риска, врачи рекомендуют закупить противогриппозные вакцины за счет средств предприятия. В аптеках готовы к продаже вакцин против гриппа как оптовым покупателям, так и населению — по рецептам врача. Договор на вакцинацию можно заключить с любой медицинской организацией области, имеющей лицензию на медицинскую деятельность, включающую проведение иммунопрофилактики.

Всего в 2018 году в регионе планируется привить более 520 тысяч жителей. Продлится иммунизация до конца ноября. Сделать прививку, по словам медиков, нужно успеть до подъёма заболеваемости, чтобы у человека успел сформироваться иммунитет.

«Иммунизация значительной части населения остается наиболее действенным способом предупреждения различных заболеваний», — считает глава региона Олег Королёв.