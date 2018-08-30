Четверг, 30 Августа 2018 года
15:46:23 МСК

В День независимости Узбекистана салют запустят во всех районах Ташкента

Общество

Для запуска салюта были выбраны парки и площади во всех районах города

В День независимости Узбекистана салют запустят во всех районах Ташкента
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Праздничный салют

Ташкент, 30 августа 2018, 13:53 — REGNUM  Праздничный салют в честь Дня независимости Узбекистана запустят в одиннадцати районах Ташкента, сообщает 30 августа издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на городской хокимият (администрацию).

Салют будет запущен 1 сентября в 21:00 по местному времени. Главные залпы будут сделаны на площади Дружбы народов в центре города. Для запуска салюта были выбраны парки и площади во всех районах города.

Как сообщало ИА REGNUM, новый 2018/2019 учебный год в школах Узбекистана начнется с 5 сентября, что связано с празднованием Дня независимости республики.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане школьники начнут учиться с 5 сентября

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Узбекистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить