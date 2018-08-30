Немецкая компания поможет Узбекистану построить 20 клиник гемодиализа

Ташкент, , 13:40 — REGNUM Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов и управляющий директор немецкой компании VAMs GmbH Исраил Ицхаков подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает 30 августа издание «Народное слово».

В рамках документа планируется привлечь инвестиции в систему здравоохранения Узбекистана, создать производственный комплекс по выпуску медицинских изделий и лекарств в области нефрологии. Кроме того, планируется создать 20 медицинских клиник гемодиализа.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Узбекистане был опубликован проект указа президента о переименовании министерства здравоохранения в министерство здравоохранения и социального развития.

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