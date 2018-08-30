В Петербурге изменят закон, чтобы в ангелах не сверлили дыры

Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM У петербургского Фонда капитального ремонта собираются забрать работы на «сложных» фасадах 3 и 4 категории. Таким образом в городе надеются предотвратить повторение ситуаций, когда из-за безответственного и неумелого отношения рабочих на фасадах страдала лепнина и другие элементы.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года один из барельефов ангелов на Ропшинской улице получил удар сверлом в живот — так рабочие решили закрепить трубу водостока на дореволюционном здании. Видео вандализма появилось в сети и вызвало бурную реакцию среди петербуржцев.

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Глава комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров сообщил, что его комитет готов снять ответственность за такие фасады с плеч Фонда.

«Мы уже практически согласовали проект закона, который урегулирует эти отношения между нами и Фондом капремонта. Надеюсь, до конца года мы внесем его в Заксобрание», — заявил Макаров на слушаниях по бюджету в петербургском парламенте.

По словам чиновника, примерное количество объектов, за которые теперь будет отвечать КГИОП, вырастет в 5−6 раз. Сейчас КГИОП работает на фасадах 60 домов, впоследствии под его крылом окажется еще около 300.

«Это программа лет на пять-шесть, в год мы будем готовы делать около 20−30, в лучшем случае 40 домов», — пояснил Макаров.

Пока у комитета нет правовых оснований для требования финансирования на эти цели. Однако, по предварительным расчетам, на реставрацию фасадов потребуется дополнительно около 1 млрд рублей.

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