Четверг, 30 Августа 2018 года
15:46:43 МСК

В Петербурге изменят закон, чтобы в ангелах не сверлили дыры

Общество

У Фонда капремонта заберут фасадные работы

В Петербурге изменят закон, чтобы в ангелах не сверлили дыры
Иллюстрация: Publicdomainpictures.net
Лицо ангела

Санкт-Петербург, 30 августа 2018, 13:35 — REGNUM  У петербургского Фонда капитального ремонта собираются забрать работы на «сложных» фасадах 3 и 4 категории. Таким образом в городе надеются предотвратить повторение ситуаций, когда из-за безответственного и неумелого отношения рабочих на фасадах страдала лепнина и другие элементы.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года один из барельефов ангелов на Ропшинской улице получил удар сверлом в живот — так рабочие решили закрепить трубу водостока на дореволюционном здании. Видео вандализма появилось в сети и вызвало бурную реакцию среди петербуржцев.

Читайте ранее: Просверленного ангела на фасаде в Петербурге спас бы матерящийся прораб

Глава комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров сообщил, что его комитет готов снять ответственность за такие фасады с плеч Фонда.

«Мы уже практически согласовали проект закона, который урегулирует эти отношения между нами и Фондом капремонта. Надеюсь, до конца года мы внесем его в Заксобрание», — заявил Макаров на слушаниях по бюджету в петербургском парламенте.

По словам чиновника, примерное количество объектов, за которые теперь будет отвечать КГИОП, вырастет в 5−6 раз. Сейчас КГИОП работает на фасадах 60 домов, впоследствии под его крылом окажется еще около 300.

«Это программа лет на пять-шесть, в год мы будем готовы делать около 20−30, в лучшем случае 40 домов», — пояснил Макаров.

Пока у комитета нет правовых оснований для требования финансирования на эти цели. Однако, по предварительным расчетам, на реставрацию фасадов потребуется дополнительно около 1 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербург может провалить госпрограмму по сохранению культурного наследия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба архитектурного наследия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить