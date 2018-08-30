Мособлдума закрепит льготы для людей предпенсионного возраста

Красногорск, , 13:38 — REGNUM В ходе первого заседания осенней сессии депутаты Мособлдумы рассмотрят законопроект, закрепляющий региональные льготы для 55-летних и 60-летних жителей региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Московской областной думы 30 августа, комментируя обращение президента РФ Владимира Путина по дальнейшему совершенствованию пенсионной системы в России.

Как подчеркнул председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов («Единая Россия»), предложения президента по смягчению пенсионной реформы — показатель диалога власти и общества.

«Президент озвучил ряд принципиально важных моментов: снижение пенсионного возраста для женщин, многодетных матерей, повышение материальной поддержки, сохранение действующих льгот. Эти идеи ранее звучали и в ходе широкой и резонансной дискуссии, и то, что президент озвучил их уже как будущие части новой, изменённой пенсионной системы — выверенное, справедливое решение и показатель работающего диалога власти и общества», — считает он.

Председатель регионального парламента отметил, что для Московской области наиболее важно, что президент поддержал решение властей региона сохранить региональные льготы. Так, в Московской области для пенсионеров действует целый ряд льгот и материальных выплат.

«Например, бесплатный проезд на общественном транспорте, компенсации на оплату услуг ЖКХ, связи и ряд других. И для нас особенно важно сохранить их в полном объёме, обеспечить жителям социальную защищённость на высоком уровне», — подчеркнул парламентарий.

По словам Брынцалова, необходимые изменения регионального законодательства будут произведены оперативно и в ближайшее время на осенней сессии подмосковного парламента. Законопроект закрепит региональные льготы для 55-летних и 60-летних жителей региона.

«Это те граждане, которые после предстоящей модернизации пенсионной системы РФ будут отнесены к категории предпенсионного возраста», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Московской области намерено сохранить ряд льгот для людей предпенсионного возраста 55−60 лет. Речь идёт о льготах по ЖКХ, санаторно-курортному лечению, по компенсации оплаты телефонной связи, а также о льготах, связанных с налогообложением.

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