Тренер свердловской спортшколы осуждён за гибель своего воспитанника

Нижний Тагил, Свердловская область, , 13:14 — REGNUM В свердловском Нижнем Тагиле осуждён тренер-преподаватель муниципальной школы олимпийского резерва «Спутник». Суд признал его виновным в неосторожном причинении смерти семилетнему мальчику, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Трагедия произошла 2 октября 2017 года во Дворце водного спорта. Мальчик утонул в бассейне. Как установили следователи, при его поступлении в секцию плавания с ним не провели инструктаж по технике безопасности. Тренер отвлёкся о группы, в которой был этот мальчик, и начал объяснять задание другим детям. В итоге дети оказались фактически без контроля с его стороны.

Из воды мальчика достали уже без сознания. Спасти его не удалось. Суд назначил ему два года ограничения свободы. Также тренеру запрещено на полтора года заниматься контролем за безопасностью лиц, которые занимаются в бассейне.

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