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Сотрудники омского водоканала стали лучшими в конкурсе «Мастер – 2018»

Общество

Победителей определило преимущество всего в 1-2 балла

Омск, 30 августа 2018, 13:14 — REGNUM  Команда «ОмскВодоканала» завоевала первое общекомандное место на IX межрегиональном конкурсе профессионального мастерства работников сферы водоснабжения и водоотведения «Мастер — 2018», сообщает 30 августа пресс-служба предприятия.

Мероприятие прошло 28−29 августа на учебно-тренировочном полигоне омского водоканала. В нем приняли участие сотрудники шести водоканалов, входящих в ГК «Росводоканал», а также мастера из Санкт-Петербурга и Петропавловска (Казахстан).

«Уровень подготовки участников «Мастера — 2018» был настолько высок, что победителей соревнований определяло преимущество всего в 1−2 балла. И я вижу, что ежегодно мастерство специалистов растёт, и это делает конкурс настоящим профессиональным вызовом для его участников», — прокомментировал событие генеральный директор ОАО «ОмскВодоканал» Сергей Шелест.

Отмечается, что сотрудники омского предприятия набрали наибольшее количество баллов в теоретическом испытании. Две победы принесли водопроводчики. Бригада аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях лучше всех выполнила сборку водопроводных узлов и задвижек и ликвидировала повреждения трубопровода в грунте без отключения водоснабжения. Второе «золото» завоевал молодой слесарь АВР на водопроводных сетях Александр Тюрин. Он собрал водоразборную колонку за считанные секунды, опередив остальных участников.

«ОмскВодоканал» выполняет функции по водоснабжению и водоотведению с 1 апреля 2005 года. Компания обслуживает водопроводные сети протяженностью 1,8 тыс. км, канализационные сети протяженностью 1,3 тыс км. Оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению 8 103 юридическим лицам, 1 037 493 абонентам — физическим лицам.

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