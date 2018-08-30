В Липецкой области появилась экологическая тропа «Дубовая роща»

Липецк, , 13:12 — REGNUM Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области в 2018 году инициировало создание экологического маршрута «Зеленое ожерелье» в Липецке и других экотроп региона. Как сообщила пресс-служба областной администрации, эта работа была проделана в рамках акции «Экология глазами детей».

Открытие экологической тропы «Дубовая роща» состоялось 29 августа. В рамках областной акции «Экология глазами детей» дети совместно с педагогами разработали концепцию отдельных участков маршрута протяженностью в 15 километров, предложили благоустройство этих участков с указанием экологической значимости и информационным наполнением каждой станции на участке.

Также были представлены виртуальные маршруты каждого участка экологической тропы «Зеленое ожерелье города Липецка» с предложенными объектами благоустройства, малыми архитектурными формами, информационным наполнением на стендах, QR-кодами. Они опубликованы на сайте управления экологии и природных ресурсов Липецкой области в разделе «Экотропы Липецкой области».

Работы по дальнейшему благоустройству экологического маршрута «Зеленое ожерелье» будут продолжены. Совместными усилиями детей и взрослых будут создаваться и благоустраиваться зеленые зоны для организованного отдыха населения на территории региона.

«Цивилизованное отношение человека к окружающей среде является приоритетом в Липецкой области. Достигнутые за последние годы результаты — лишь начальный этап формирования экологической культуры общества, и потребуется еще много усилий для того, чтобы вопросы экологической безопасности стали для каждого из нас действительно первоочередными», — считает глава региона Олег Королев.