Сальвини: ЕС отказался помочь с мигрантами, и мы позвонили в Ватикан

Рим, , 12:59 — REGNUM Евросоюз не сделал ничего, чтобы помочь Италии принять мигрантов с корабля Diciotti, в итоге большинство мигрантов были приняты католической Церковью по предложению итальянского правительства, заявил в интервью Radio Padova в четверг, 30 августа, вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Как сообщалось ранее, корабль итальянской береговой охраны Diciotti взял на борт 177 нелегальных мигрантов, чтобы дать им пристанище до момента принятия решения о том, кто из этих мигрантов в какую страну ЕС направится. В пяти европейских странах говорили о готовности принять их, позже эти страны отказались выполнять обещание.

В течение пяти дней мигранты находились на борту корабля, который стоял у входа в порт Катании. В итоге было принято решение о том, что большинство мигрантов будут распределены по центрам приема, которыми занимается католическая Церковь в Италии, а другие отправятся в Ирландию и Албанию.

В последние недели отношения ЕС и Италии обострились из-за вопроса о мигрантах. Итальянские власти обвиняют Брюссель в том, что тот не оказывает никакой поддержки в этом вопросе, но требует от Рима принимать мигрантов. Если ситуация не изменится, Италия будет отправлять корабли с мигрантами обратно в Ливию, заявил Сальвини. Кроме того, страна может отказаться выплачивать членские взносы в бюджет ЕС и заблокировать принятие долгосрочного бюджета ЕС, добавил вице-премьер Луиджи Ди Майо.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.