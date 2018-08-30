В Британии собираются полностью запретить продажу «энергетиков» подросткам

Лондон, , 12:58 — REGNUM В Британии собираются запретить продажу энергетических напитков подросткам, возрастные ограничения на покупку будут установлены в 18 лет, заявила в ходе визита в ЮАР премьер-министр страны Тереза Мэй, сообщает The Independent.

Энергетические напитки с кофеином, наподобие «Ред Булл», подросткам запретят продавать в магазинах. По данным издания, в отношении ритейлеров будут введены те же штрафные санкции, что и при продаже подросткам сигарет — штраф до £2,5 тыс.

По словам Мэй, чрезмерное употребление энергетических напитков детьми приводит к серьезным проблемами со здоровьем. Некоторые случаи осложнений даже приводили к смерти, напомнила премьер-министр.

«Тысячи молодых людей регулярно употребляют энергетические напитки, часто потому, что они продаются по более низким ценам, чем безалкогольные напитки», — уточнила Мэй.

Под санкции попадет продукция, которая содержит более, чем 150 миллиграмм кофеина на литр. Так, одна банка напитка «Ред Булл» объемом в 250 мл содержит около 80 мг кофеина.

Некоторые энергетические напитки также содержат исключительно высокие уровни сахара: в среднем, в них содержится на 60% больше калорий и на 65% больше сахара, чем в других безалкогольных напитках. По мнению врачей, чрезмерное употребление подобных напитков приводит не только к ожирению и кариесу, но и способствует развитию других заболеваний — головных болей, болей в животе и гиперактивности.

Обсуждение запрета на продажу энергетиков подросткам ведется давно: с 2000 года, когда 18-летний Росс Куни выпил четыре банки энергетического напитка во время баскетбольного матча и скончался. Напитки уже запрещены для продажи детям некоторыми крупными розничными торговцами, но остаются легкодоступными в торговых автоматах и в небольших магазинах.

Консультации правительства Британии с ритейлерами начнутся 20 августа и продлятся 12 недель. В ходе консультаций будет принято решение о возрастном ограничении — либо 16, либо 18 лет.