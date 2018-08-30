Дочери Порошенко стали предметом для насмешек в соцсетях

Киев, , 12:58 — REGNUM Пользователи соцсетей, вслед за журналистами, выдвинули свои версии отсутствия фамилий обеих дочерей президента Украины Петра Порошенко в списках зачисленных в высшие учебные заведения Украины студентов. Так, по мнению одних, 18-летние сестры-двойняшки Александра и Евгения, которые в 2018 году закончили обучение в британском колледже Concord College, просто не смогли поступить ни в один из украинских вузов, потому что не справились с тестовыми заданиями.

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«Одно из двух — или на Украине образование никакое, или дочери Порошенко не блещут», — предположил пользователь @swkazak.

Другие вообще не видят смысла для детей украинского лидера в учёбе на Украине: «Ну и зачем им это? Они живут за «бугром», там и получают образование. Какая сейчас учеба в Украине при таком режиме власти», «Зачем им раздолбанная папиком Украина?».

Как сообщало ИА REGNUM, украинские журналисты пытались выяснить, где продолжат обучение дочери президента Украины Петра Порошенко после окончания британского Concord College, однако найти их фамилии в списках зачисленных в вузы Украины им не удалось. Девушки среди поступивших студентов не числятся ни в одном университете страны. В настоящее время дочери главы государства вернулись из Великобритании на Украину. СМИ заподозрили девушек в непатриотичности и предположили, что они и дальше продолжат получать образование за границей.

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