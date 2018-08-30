Петербург может провалить госпрограмму по сохранению культурного наследия

Санкт-Петербург, , 13:04 — REGNUM Петербург может не выполнить государственную программу по сохранению объектов культурного наследия на 2019 год. Об этом сообщили 30 августа в комитете по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), передает корреспондент ИА REGNUM.

На слушаниях в городском парламенте депутатам сообщили, что Смольный сократил финансирование деятельности КГИОП на 2019 год. На эти цели планируется направить в будущем году 997 млн рублей. Это лишь 37,8% от объема средств, которые были выделены комитету в 2018 году.

Согласно существующей госпрограмме, в 2019 году количество памятников в Петербурге, которые находятся в нормативном состоянии, должно быть не меньше 64,7%, но если найти деньги не удастся, то комитет провалит выполнение этого показателя.

«Учитывая планируемое сокращение объемов финансирования, становится очевидным недостижение запланированного на 2019 год значения показателя государственной программы «Доля объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности, состояние которых является удовлетворительным, от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности» в 64,7% по итогам года», — говорится в пояснительной записке КГИОП.

Таким образом, даже при благоприятном развитии событий состояние более 35% исторических и культурных памятников федерального и регионального значения Северной столицы в 2019 году будет оставлять желать лучшего.

Как сообщил глава КГИОП Сергей Макаров, ведомство просит на реставрацию и сохранение памятников дополнительно 1 млрд 223 млн рублей, чтобы общая сумма финансирования деятельности комитета достигла 2 млрд 358 млн рублей.

В следующем году, с учетом этой заявки, предполагается отреставрировать Смольный и Казанский соборы, Буддийский храм, Соборную мечеть, Спасо-Преображенский собор, римско-католический храм Святой Екатерины на Невском проспекте, Дворец Юсуповых, ансамбль Аничкова дворца, Дом Половцова на Большой Морской улице, Дом Монферрана на Мойке, деревянную дачу Громова в Лопухинском саду и другие здания.

КГИОП также отмечает, что на данный момент, согласно контрольным цифрам бюджета на 2019 год, не предусмотрены субсидии ВООПИиК и религиозным организациям, которые получают их на конкурсной основе. На эти цели комитет просит около 20 млн рублей и около 117 млн рублей, соответственно.

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