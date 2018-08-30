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Водолазы демонтируют вспомогательные конструкции Крымского моста

Общество

На протяжении трассы моста работает несколько водолазных станций

Симферополь, 30 августа 2018, 12:55 — REGNUM  Водолазы начали демонтировать вспомогательные конструкции на стройке моста через Керченский пролив, сообщает 30 августа инфоцентр Крымского моста.

Отмечается, что с помощью металлических конструкций на трубчатых сваях бетонировались опоры и монтировались пролеты автодорожной части. Самые большие площадки длиной 100 метров находятся с двух сторон судоходного коридора, на каждой из них одновременно работали два крана.

«Демонтаж временных объектов в акватории выполняется совместно с водолазами, — говорится в сообщении. — На протяжении трассы моста длиной 19 км работает несколько водолазных станций».

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Аналогичную работу водолазы проведут и на морских участках железнодорожной части моста, строительство которой находится в активной фазе.

Напомним, автодорожная часть моста через Керченский пролив была открыта 15 мая. На следующий день по мосту поехали первые автомобили. В октябре 2018 года будет открыто движение грузовиков, на 2019 год запланировано открытие железнодорожной части моста.

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Крымский мост: постройка и функционирование
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