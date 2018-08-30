Герои российского Forbes — не герои России

Михаил Демурин, , 12:43 — REGNUM

Отечественные СМИ и интернет тычут нам в нос подготовленным российским Forbes списком «самых влиятельных россиян». Для подавляющего большинства граждан нашей страны это совершенно бесполезная бумага и совершенно бесполезная игра по типу «выбери меня». Ну, почти бесполезная (почему, скажу чуть позже).

Что нам с того, что имярек имеет соответствующий размер выручки, или количество сотрудников, или состояния, или бюджета под управлением, или даже — валового регионального продукта? С практической точки зрения нам абсолютно всё равно, насколько они близки к президенту Владимиру Путину или партии власти — всё это, как вы понимаете, критерии отбора. Ну и просто смешно выглядит выдача «дополнительных баллов» за то, что кого-то приглашают на ежегодные встречи с президентом, или за то, что они члены «Единой России».

Мы, простые люди, хорошо знаем, что нам их близость к президенту на руку не сыграет. И свидетельствует она не о том, что Владимир Путин к ним прислушивается, а о том, что они не дают Путину оснований сомневаться в своей лояльности. Его же, президента, образ мышления и его идеи по поводу будущего России нам в главном давно понятны.

Но есть же в этом списке какая-то практическая ценность? Есть. Среди критериев отбора в него — возможность непосредственно влиять на жизнь людей, на развитие экономики. Несмотря на официальную статистику и комментарии ведущих новостных программ по центральным каналам, мы сами хорошо всё знаем и про свою жизнь, и про то, как обстоят дела в народном хозяйстве. Немалому числу своих друзей и знакомых я задал этот простой вопрос, и ни один из них не ответил, что жизнь его стала за последние годы лучше. У большинства она ухудшилась — и с точки зрения домашнего бюджета, и с точки зрения работы, условий предпринимательства. Проделайте и вы такое упражнение, и я порадуюсь, если результаты будут другими.

Таким образом, перед нами список тех, кто несет прямую ответственность за сегодняшнее состояние страны. За растущий кричащий разрыв между богатыми и бедными, за экономическую стагнацию, за то, что пенсия в 20 тыс. рублей, то есть в 300 долларов США, и то только для неработающих пенсионеров, возводится в ранг вожделенной цели, ради которой опять простому народу, а не «влиятельным» господам, придётся туже затянуть пояса.

Да, и вот ещё какое наблюдение. Среди «самых влиятельных россиян», кроме Владимира Путина, нет ни одного, кого бы можно было отнести к категории людей влиятельных с точки зрения формирования мировоззрения. Их мировоззрение простые граждане России в массе своей отвергают. Ищут другого, думают иначе, слушают других…

В какой-то мере к категории влиятельных в этом смысле можно было бы отнести Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского, присутствующих в списке, но это явно «герои вчерашних дней». Да и министр культуры Владимир Мединский, чье отсутствие в списке «влиятельных» не может не обращать на себя внимания, в данном случае не в счёт: он давно уже на состояние мысли и культуры в России не влияет — разве что в отрицательном смысле.

Поэтому надо, надо было и его включить в этот список — список тех, кто влияли-влияли, но мало чего полезного для страны и народа навлияли.

Хорошо, что этот список останется для будущих поколений. Историкам, когда будут разбираться, долго копаться не придётся.