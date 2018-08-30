В Ленобласти расширят программу переобучения для тех, кому за 50

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 12:51 — REGNUM В связи с обращением президента РФ Владимира Путина к гражданам по вопросу пенсионного обеспечения в Ленинградской области решили расширить программу профессионального обучения трудоспособных жителей региона старших возрастных групп. Об этом шла речь на оперативном совещании в комитете по труду и занятости населения Ленинградской области, сообщили 30 августа в областном правительстве.

В первоочередном порядке в программы по профессиональному обучению будут включены необходимые базовые IT-компетенции для граждан старше 50 лет. Кроме того, будут разработаны правовые разъяснения для работодателей региона об изменениях пенсионного законодательства, в соответствии с теми параметрами, о которых 29 августа заявил глава государства.

«Необходимо рассчитать объемы финансовых средств и количество людей, которым будет необходимо выплатить повышенное пособие при отсутствии возможности оперативного трудоустройства», — добавил председатель комитета по труду и занятости населения Ленобласти Алексей Брицун.

Как сообщало ИА REGNUM, льготы, действующие для пожилых людей в Ленинградской области, после начала реализации пенсионной реформы будут предоставляться в привязке к возрасту гражданина, а не времени его выхода на пенсию. Соответствующие поправки по инициативе губернатора Александра Дрозденко будут внесены в Социальный кодекс Ленобласти.

Напомним, 29 августа президент России Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к населению по вопросу пенсионной реформы. Глава государства предложил ряд мер по смягчению реформы.

В частности, возраст выхода на пенсию для женщин составит 60 лет, а не 63, сохранится досрочный выход на пенсию для многодетных матерей. Кроме того, стаж, который позволяет досрочно выйти на пенсию, снизится на три года (до 37 лет для женщин и 42 лет для мужчин). Также для граждан предпенсионного возраста увеличится более чем в два раза размер пособия по безработице.

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