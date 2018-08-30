В Ростове-на-Дону в День знаний усилят меры безопасности

Ростов-на-Дону, , 12:30 — REGNUM В ростовских школах в День знаний будут усилены меры безопасности. К 1 сентября все экстренные службы обеспечат антитеррористическую и пожарную безопасности образовательных организаций. Об этом ИА REGNUM проинформировали в городской администрации 30 августа.

К началу нового учебного года все 273 функционирующие образовательные организации города оборудованы кнопкой тревожной сигнализации, автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о возгоарнии, оснащены камерами видеонаблюдения. Во всех школах усилен контроль по организации и соблюдению пропускного режима.

«Праздник 1 сентября должен пройти без эксцессов. Жизни и здоровье детей — это самое важное, что у нас есть, поэтому этим вопросам мы уделяем особое внимание», — отметил сити-менеджер Виталий Кушнарёв.

ИА REGNUM напоминает, что количество учащихся в школах города-миллионника выросло на 1,2%. Так, в новом учебном году за парты сядет 100 тыс. 551 ребёнок. В 2017 году в ростовских школах обучалось 99 тыс. 445 школьников. Вместе с тем более чем на 20% увеличится число юных ростовчан, обучающихся во вторую смену, так как несколько учреждений будут закрыты на ремонт.

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Всего в Ростовской области приступят к школьным занятиям почти 419 тыс. ребят. Это на 4 тыс. детей больше, чем в 2017 году. Впервые за парты сядут около 44 тыс. учеников.

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