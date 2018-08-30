На Урале директор управляющей компании осуждена за смерть девочки

Екатеринбург, , 12:29 — REGNUM В Екатеринбурге директор одной из управляющих компаний получила срок за гибель 10-летней девочки. Её признали виновной в нарушении правил безопасности при ведении работ, которое повлекло по неосторожности гибель человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Напомним, трагедия произошла 4 февраля 2016 года. Девочка играла возле дома на улице Рощинская, 69-а, в Чкаловском районе Екатеринбурга. В этот же момент там шла уборка снега. Водитель погрузчика вывалил ковш снега на снежную кучу и не заметил находившегося там ребёнка. Девочка задохнулась под толщей снега и 13 февраля умерла.

За причинение смерти по неосторожности водитель был осуждён на год ограничения свободы. Теперь приговор вынесен и директору управляющей компании. Ей назначили полтора года ограничения свободы.

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