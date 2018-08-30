Калуга, , 12:22 — REGNUM В Калужской области создадут центр компетенций по вопросам городской среды. Об этом заявил на стратегической сессии «Дизайн-мышление по созданию региональных центров компетенций по вопросам городской среды» директор центра компетенций по вопросам городской среды Минстроя России Олег Зоря, сообщает 30 августа корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, центр будет оказывать помощь муниципальным образованиям в подготовке дизайн-проектов, технических обоснований, в создании и работе экспертных советов. На заседании было отмечено, что в Калужской области в 2017 году участникам программы благоустройства стали 22 муниципальных образования, на территориях которых проводились работы по оформлению 357 дворовых территорий и 41 общественного пространства. На поддержку муниципальных программ было направлено более 545 млн рублей. По итогам 2017 года Калужская область вошла в топ регионов России по реализации интересных проектов благоустройства.

«В 2018 году участниками программы стали уже 57 муниципалитетов, на территории которых расположены населенные пункты численностью более 1000 человек. Работы по благоустройству ведутся на 251 дворовой территории и 54 общественных пространств. Финансирование составляет порядка 344 млн. рублей», — заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Егор Вирков.

Также губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым принято решение об учреждении при региональном управлении архитектуры и градостроительства центра компетенций по вопросам городской среды. С помощью этого центра будет налажено взаимодействие власти, муниципалитетов и жителей в сфере благоустройства.

Напомним, в настоящее время в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» центры компетенций создаются во всех регионах России. Основными задачами их деятельности станут экспертиза проектов благоустройства, обучение специалистов для работы в данной сфере, внедрение стандартов благоустройства, развитие экспертного сообщества.