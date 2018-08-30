В ульяновских МФЦ из-за сбоя прекращён приём документов для Росреестра

Ульяновск, , 12:07 — REGNUM В Ульяновской области в центрах «Мои документы» приостановлен приём документов по услугам Росреестра. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора, причиной стала авария в центре обработки данных Ростелекома, что привело к сбою в системе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

В регионе отмечают, что проблема затронула порядка 50 субъектов страны. Авария в центре обработки данных коснулась информационных систем, обеспечивающих прием и обработку заявлений на оказание государственных услуг ведомства. В частности, нестабильно работают Федеральная государственная информационная система ЕГРН и смежные сервисы, обслуживающие программный комплекс приема и выдачи документов версии 3 (ПК ПВД 3). Предполагаемая дата восстановления работоспособности системы — 31 августа.

В Ульяновской области приостановлен приём документов на предоставление госуслуг Росреестра в МФЦ. Они начнут оказываться в штатном режиме после устранения проблемы. Правительство Ульяновской области направило письмо к руководителю Росреестра Виктории Абрамченко с просьбой принять меры по обеспечению стабильной работы информационных систем.

По официальным данным, доля услуг Росреестра в Ульяновской области в центрах «Мои документы» составляет 70% .